Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’isola di Kharg in Iran, considerato uno dei più potenti nella storia del Medio Oriente, con l’obiettivo di annientare obiettivi militari sull’isola. Non sono stati colpiti infrastrutture petrolifere, mentre il governo iraniano ha riferito di un’intensa operazione militare. Il presidente statunitense ha invitato altre nazioni a inviare navi nel golfo di Hormuz.

Uno “dei più potenti bombardamenti nella storia del Medioriente, nel quale è stato annientato completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg “. È la mossa decisa da Donald Trump per spingere l’Iran a consentire il passaggio delle navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Il presidente Usa ha minacciato gli ayatollah di proseguire i raid su quella che gli iraniani chiamano “isola proibita”, centro nodale dal quale transita il 90% delle esportazioni petrolifere di Teheran, finora mai colpita dai raid americani e israeliani. “Ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull’isola”, ha dichiarato il tycoon. L’attacco, ha annunciato il Comando centrale delle forze Usa, ha “ colpito con successo oltre 90 obiettivi militari iraniani sull’isola, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa attaccano Kharg ma risparmiano infrastrutture petrolifere. Trump: “Altri Paesi inviino navi a Hormuz”

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