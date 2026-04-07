Il ministro della Difesa ha commentato la situazione in Iran durante un'intervista a Il Corriere della Sera, evidenziando come nessuno si opponga apertamente all'ex presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che l’ex presidente dovrebbe contare su collaboratori più coraggiosi, in un contesto in cui gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele aumentano le tensioni nella regione. La questione rimane al centro del dibattito geopolitico attuale.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista a Il Corriere della Sera, ha analizzato la delicata situazione in Iran, con gli attacchi di Usa e Israele che continuano ad alzare la tensione nella regione. “ Trump è il leader di una nazione sovrana e nessuno dall’esterno è in grado di influenzarlo. Non mi pare neppure che i suoi nemici” pensino a una procedura di impeachment. “Credo semplicemente che dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi. Uno dei problemi di questa presidenza è che nessuno osa contraddire il Capo. L’Iran degli ayatollah, a capo dell’integralismo, anti occidentale, che teneva sotto scacco ogni libertà era un problema di tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: “Nessuno osa contraddire Trump, dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi”

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