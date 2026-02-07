Perché solo Trump e Putin possono fermare la corsa nucleare e quale ruolo dovrebbe avere la Cina

La corsa alle armi nucleari torna sotto i riflettori dopo la fine di un trattato che limitava gli arsenali di Mosca e Washington. Ora, senza più vincoli, solo i due leader sembrano avere il potere di fermare questa escalation. La Cina, invece, non si è ancora pronunciata, e il suo ruolo resta incerto. La situazione si fa più tesa, mentre i negoziati tra le grandi potenze si fermano, e il rischio di un aumento delle scorte nucleari si fa più concreto.

Con la fine del trattato, cadono gli ultimi vincoli per i due maggiori arsenali: Mosca e Washington però trattano già. “Un negoziato bilaterale è l’unico efficace”, dicono i diplomatici del disarmo intervistati da Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

