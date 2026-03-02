Formula 1 nessuno stop per la guerra in Iran | in Australia si dovrebbe correre

La stagione di Formula 1 dovrebbe partire in Australia, nonostante la guerra in Iran continui a essere presente nel dibattito internazionale. Le autorità della gara hanno confermato che non ci saranno interruzioni o cambi di programma legati al conflitto. La decisione di procedere con l’evento è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni di modifiche o rinvii.

La Formula 1 assicura che il Gp in Australia si farà: piloti e team arriveranno a Melbourne nonostante i voli riprogrammati La guerra in Iran parrebbe, almeno per il momento, non fermare l’inizio (attesissimo) della nuova stagione di Formula 1. Travis Auld, amministratore delegato del Gran Premio d’Australia, ha fugato i dubbi nelle ultime ore: piloti, ingegneri e direttori di team saranno tutti a Melbourne in tempo per il via dell’8 marzo. Dubbi più che leciti, dopo che i test sulle gomme in Bahrein, organizzati dalla Pirelli, erano stati annullati per motivi di sicurezza. «La F1 è esperta nello spostare le persone in tutto il mondo», ha dichiarato Auld ai media australiani. 🔗 Leggi su Panorama.it

