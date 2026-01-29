Iran Crosetto | Attacco Usa? Non siamo ancora preoccupati

Il ministro della Difesa Crosetto dice che l’Italia non si sente ancora preoccupata per l’annuncio di un possibile attacco degli Stati Uniti all’Iran. Crosetto spiega che le parole di Trump sull’“armada” americana sono note da tempo e che l’Italia segue da vicino la situazione, ma al momento non vede motivi di allarme. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane alta, ma per ora non ci sono segnali di una crisi imminente.

Home > Video > “Le parole di Trump sull’ “armada” Usa verso l’Iran? Lo sapevamo benissimo che ci sono molti mezzi americani verso l’Iran. Per adesso non siamo preoccupati”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del convegno “Difesa e sicurezza in un mondo instabile” a Roma. Lega, Giorgetti: “Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza, non un gioco” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Crosetto: “Attacco Usa? Non siamo ancora preoccupati” Approfondimenti su Iran Usa Venezuela, attacco a Caracas, il racconto di un napoletano: «Siamo preoccupati, ora assalto ai supermercati» Un napoletano commenta l’attacco a Caracas, descrivendo un clima di crescente tensione. Il Pd di Cortona: "Non è ancora partita la stagione teatrale, siamo preoccupati" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Iran, Crosetto: Attacco Usa Non siamo ancora preoccupati Ultime notizie su Iran Usa Argomenti discussi: Usa, Trump all'Iran: Negozi accordo o prossimo attacco sarà molto peggiore; Ucraina, Crosetto: Non siamo pronti a un attacco russo. Il Cremlino: La Nato è in guerra con la Russia; Mar Rosso, raid Usa in Yemen: distrutti dieci droni Houthi. Cacciatorpediniere Usa Carney abbatte missile nel Golfo di Aden; Trump: Flotta Usa in movimento. L'Iran: Reazione senza precedenti. Verso l'attacco? | Libero Quotidiano.it. Iran, Crosetto: Attacco Usa? Non siamo ancora preoccupati(LaPresse) Le parole di Trump sull’ armada Usa verso l’Iran? Lo sapevamo benissimo che ci sono molti mezzi americani verso l’Iran. Per adesso ... stream24.ilsole24ore.com Sale la tensione con l'Iran, almeno 10 navi Usa nell'area. Teheran: 'Abbiamo 1.000 nuovi droni'La Repubblica islamica: 'Daremo una risposta schiacciante'. Il Cremlino chiede 'moderazione' alla Casa Bianca (ANSA) ... ansa.it Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha postato su X un post di Mariano Giustino con la seguente notizia: «ultim’ora: sono oltre 12 mila i morti. La Repubblica islamica dell’Iran ha trucidato oltre 12.000 manifestanti. Non c’è più posto negli obitori, non c’è più - facebook.com facebook Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) / Posts / X x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.