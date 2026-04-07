Iran Crosetto | Il rischio di questo conflitto è la follia

Il ministro della difesa italiano ha commentato la situazione internazionale, sottolineando che il conflitto attuale rappresenta un rischio di follia. Ha espresso la speranza che tutti comprendano la gravità di ciò che sta accadendo, evidenziando come questa crisi sia senza precedenti negli ultimi decenni. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – "Io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”.

Tajani e Crosetto avvertono l’Italia: “C’è il rischio di allargamento del conflitto. Innalzate le difese aeree”Nuova audizione di Antonio Tajani e Guido Crosetto alla Camera con un avvertimento.

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PRIME PAGINE | Trump all'Iran: "Possiamo distruggervi in una notte". Il giorno della Luna, il passaggio ravvicinato di Artemis II. #ANSA https://open.spotify.com/episode/49s0PhyXyjqaOLSoB5wZUp - facebook.com facebook

L’ultima sfida di Trump all’Iran: “Accordo entro stasera o rado al suolo tutto”, la tregua slitta ancora. Teheran risponde con dieci punti “massimalisti”, Donald: “Giù ponti e industrie in 4 ore” La deadline scade stanotte. Di Roberto Festa x.com