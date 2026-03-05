Alla Camera dei Deputati, Tajani e Crosetto hanno sottolineato il rischio di un possibile allargamento del conflitto in Iran, evidenziando come la gravità della situazione richieda un intervento condiviso tra governo e parlamento. I due ministri hanno ribadito l’importanza di assumersi la responsabilità in tempi di crisi e di attenzione ai progressi della situazione.

“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente. “La Task Force Golfo ha gestito ad oggi oltre 14mila chiamate. Gli italiani che abbiamo già aiutato a lasciare le aree a rischio sono arrivati a circa 10mila”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito agli sviluppi della crisi in Iran e in Medioriente. “Il governo sta operando senza sosta per assistere tutti i connazionali che si trovano nella regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”

Tajani e Crosetto alla Camera, al via le comunicazioni del governo sulla guerra in IranAGI - Al via nell'Aula della Camera, le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

Guerra in Iran, colpita nave Iris Dena, Usa: “Controllo totale dei cieli”. Missile intercettato dalla Turchia. Telefonata Tajani-Rubio: “Preoccupa l’allargamento del conflitto”La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato...

Una raccolta di contenuti su Iran Tajani e Crosetto alla Camera....

Temi più discussi: Iran, Tajani alle commissioni: Primo charter con italiani in arrivo stasera a Fiumicino; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento; Situazione in Iran e Golfo Persico, informativa Tajani e Crosetto; Scontro governo-opposizioni, 'venga Meloni in Parlamento sull'Iran'.

Tajani e Crosetto alla Camera sulla guerra in Iran: «L’Italia non è e non sarà in guerra con nessuno»I ministri relazionano a Montecitorio sulla guerra in Medio Oriente. Avs, Pd e M5S presentano una mozione per «non autorizzare l'utilizzo delle basi concesse in uso alle forze armate americane present ... editorialedomani.it

Iran, oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: In Aula venga MeloniL'Iran e l'evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni del ministro degli Esteri e del ministro della Difesa ... adnkronos.com

La lunga ombra dell’attacco all’Iran (di R. Alcaro, IAI) x.com

Dalla Palestina all'Iran, come Stati Uniti e occidente ridefiniscono con la forza gli equilibri - facebook.com facebook