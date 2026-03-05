Tajani e Crosetto avvertono l’Italia | C’è il rischio di allargamento del conflitto Innalzate le difese aeree

Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno partecipato a una nuova audizione alla Camera, durante la quale hanno segnalato il rischio di un possibile allargamento del conflitto. I due ministri hanno anche annunciato l’innalzamento delle difese aeree italiane, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Le loro dichiarazioni si sono concentrate sulle questioni di difesa e sulle potenziali conseguenze sul territorio nazionale.

Nuova audizione di Antonio Tajani e Guido Crosetto alla Camera con un avvertimento. ”C’è un concreto rischio dell’allargamento del conflitto” in Medio Oriente, dopo l’operazione israelo-americana contro l’Iran e la successiva rappresaglia iraniana, ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri riferendo all’aula di Montecitorio, Camera, insieme a quello della Difesa, sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. Poi la rassicurazione: ”Voglio ribadire in quest’aula che l’Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. L’essenza della nostra politica estera è parlare con tutti senza rinunciare mai ai nostri valori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”.

