Il ministro della Difesa ha riferito alla Camera riguardo all’utilizzo delle basi americane in Italia nel contesto del conflitto in Iran e nel Medio Oriente. Ha ricordato che negli ultimi 75 anni nessun governo ha messo in discussione gli accordi relativi a queste installazioni militari. La discussione si è concentrata sulle modalità di impiego delle basi statunitensi nel territorio italiano e sui rapporti tra i due paesi in ambito di sicurezza.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto un’informativa alla Camera sull’ uso delle basi americane in Italia nell’ambito del conflitto in Iran e in Medio Oriente. “L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta coerente continuità da oltre 75 anni “, ha dichiarato in Aula Crosetto. “In questi anni di storia nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti, né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: “Da 75 anni nessun governo ha messo in discussione accordi su basi Usa”

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