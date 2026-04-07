Oggi nell'Aula della Camera si è svolta un'informativa urgente del ministro della Difesa riguardo all'uso delle basi militari statunitensi in Italia. Crosetto ha affermato che gli accordi con gli Stati Uniti non sono mai stati messi in discussione da nessun governo, precisando però che l’Italia non si trova in stato di guerra. La discussione si concentra sulle modalità di utilizzo delle strutture militari straniere presenti nel Paese.

È iniziata nell'Aula della Camera l'informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto sull'utilizzo delle basi militari Usa nel territorio italiano. "Rispettare gli accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l'Iran. Sappiamo far rispettare i trattati", ha detto il responsabile della Difesa italiana. Poi ha ribadito un concetto chiaro: "L'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un' assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: "Accordi con gli Usa mai messi in discussione da nessun governo, ma noi non siamo in guerra"

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