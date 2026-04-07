Il ministro della Difesa ha ribadito in aula che nessun governo, indipendentemente dalla parte politica, ha mai vietato l'uso delle basi militari statunitensi sul territorio nazionale. La dichiarazione è arrivata in risposta a richieste di restrizioni e a discussioni sul tema, sottolineando che non ci sono precedenti di decisioni simili adottate in passato. La discussione si è concentrata sulla necessità di evitare insubordinazioni considerate eccessive o isteriche.

“ Nessun governo lo ha mai fatto, di nessun colore politico”. Lo ha ripetuto come un mantra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si è presentato alla Camera per rispondere a una domanda: vietare o non vietare l’uso delle basi statunitensi in territorio italiano per la guerra in Iran? La risposta dell’esponente del governo guidato da Giorgia Melon i è stata chiara fin da subito: “Rispettare gli accordi non significa entrare in guerra. Facciamo parte pienamente della Nato. Non è il momento delle insubordinazioni isteriche”. “L’applicazione dell’accordo sull’uso delle basi è sempre stata caratterizzata da una assoluta e coerente continuità da oltre 75 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Crosetto in Aula: “Vietare uso basi Usa? No a insubordinazioni isteriche, nessun governo lo ha mai fatto”

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