Dopo tre giorni dall'entrata in vigore del taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi più l'Iva, i prezzi del gasolio in autostrada rimangono sopra i 2 euro al litro. In nessuna regione italiana si è registrata una riduzione significativa dei prezzi, nonostante il provvedimento. La differenza tra il taglio annunciato e i costi praticati agli automobilisti appare evidente.

«Dopo 3 giorni dall’entrata in vigore del taglio delle accise sui carburanti di 20 cent, 24,4 con l'Iva, non solo i prezzi del gasolio in autostrada sono ancora sopra i 2 euro, ma in nessuna regione italiana si è raggiunta quella riduzione». Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione nazionale consumatori. Dona spiega che «a dimostrazione che questa anomalia non dipende dal rialzo del greggio, persistono divari regionali ingiustificabili, con flessioni che variano, sommando i due giorni in cui i prezzi sono calati (il 19 marzo sono saliti), per la benzina dai -14,4 cent al litro della Campania ai -19,7 della Valle d’Aosta, un gap di oltre 5 cent (5,3), per il gasolio dai -12,6 cent al litro del Molise, un calo di quasi la metà di quanto atteso, ai -18,6 della Valle d’Aosta, con una differenza di 6 cent». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Carburanti, taglio accise “fantasma”: prezzi ancora alti e risparmi ridotti per gli automobilisti

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