Iran catene umane sui ponti per difendere le infrastrutture

Centinaia di persone si sono radunate sui ponti di diverse città in Iran, formando catene umane in risposta a un appello delle autorità. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare le infrastrutture del Paese. Le manifestazioni si sono svolte nel corso della giornata, coinvolgendo diverse aree urbane. La presenza dei cittadini ha attirato l’attenzione sulle strade e sui principali punti di passaggio tra le città.

Centinaia di persone si sono radunate sui ponti in diverse città dell’Iran, rispondendo all’appello delle autorità a formare catene umane per proteggere le infrastrutture del Paese. Le immagini diffuse dai media locali mostrano gruppi numerosi sul Ponte Bianco di Ahvaz e sullo storico ponte di Dezful, due punti simbolici del territorio. L’iniziativa segue il videomessaggio del funzionario Alireza Rahimi, che aveva invitato “giovani, atleti, artisti, studenti e professori” a mobilitarsi attorno alle centrali elettriche e ai siti strategici. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, catene umane sui ponti per difendere le infrastrutture Iran, oggi è il giorno della «distruzione totale». Teheran ai giovani: «Catene umane davanti alle centrali» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Infrastrutture, il punto della Provincia sui lavori: la Bidentina è il cuore del piano sicurezza pontiProsegue l’impegno della Provincia di Forlì-Cesena per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti presenti sull’intero territorio provinciale. Guerra in Iran, Francesca Mannocchi: Israele sta colpendo le infrastrutture civili, segna un ... Temi più discussi: Teheran: Giovani formino catene umane attorno a centrali elettriche; Iran, catene umane contro la minaccia di Trump; Iran, giovani chiamati a fare da scudo umano attorno alle centrali elettriche; Trump e l'ultimatum all'Iran (che scade alle 2): Possiamo distruggere il Paese in una notte. Teheran invita a creare catene umane intorno alle centrali elettriche. Iran, catene umane sui ponti per difendere le infrastrutture(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate sui ponti in diverse città dell’Iran, rispondendo all’appello delle autorità a formare catene ... stream24.ilsole24ore.com Iran, ponti e centrali elettriche circondati da catene umane: la risposta all'ultimatum di TrumpLa popolazione ha raccolto l'appello: fare da scudo alle infrastrutture iraniane. Media e social diffondono le immagini ... tg.la7.it La guerra in #Iran e l’emergenza energetica: da maggio sarà allarme sulle scorte e il ministero dell’Ambiente lavora su più scenari, anche in vista dell’estate. Allo studio misure immediate come il potenziamento dello smart working, limiti ai condizionatori e pos - facebook.com facebook «Agire, non reagire». Ma sull’Iran la tattica israeliana mostra le sue falle x.com