iPhone 18 Fold | svelato il design da 2000$ con schermo da 7,8

Sono circolate le prime immagini di un modello di smartphone pieghevole, appartenente alla prossima serie di iPhone. Il dispositivo presenta uno schermo da 7,8 pollici e ha un prezzo stimato di circa 2000 dollari. Le immagini sono state diffuse da un noto esperto del settore, che ha mostrato i dummy model del prodotto, offrendo uno sguardo preliminare sul design.

Sonny Dickson ha diffuso le immagini dei primi dummy model della serie iPhone 18, svelando l’estetica del primo dispositivo pieghevole di Cupertino. I modelli non funzionanti servono ai produttori di accessori per creare custodie precise prima del debutto ufficiale. Il nuovo arrivato rompe gli schemi estetici precedenti con una forma che ricorda un passaporto. Il telaio in titanio raggiunge uno spessore di soli 4,5 millimetri, racchiudendo un display interno da 7,8 pollici con rapporto 4:3, pensato per potenziare la produttività simile a quella di un iPad. Per quanto riguarda i modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, il design segue una linea di continuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 18 Fold: svelato il design da 2000$ con schermo da 7,8 Leggi anche: Samsung Galaxy Z Fold Wide: il pieghevole che sfida l’iPhone Fold Galaxy Z Fold 8 e Wide Fold con ricarica 45W e batteria da 5000 mAhNuove indiscrezioni dal database dell’ente cinese 3C confermano importanti novità per la prossima generazione di pieghevoli Samsung. iPhone Fold - Every Leak, Every Detail, EVERYTHING Temi più discussi: 15 prodotti (e due app) che Apple presenterà quest'anno; iPhone 18 Pro rinuncia ancora al colore Nero: In arrivo una variante Rosso Scuro (ma il nero tornerà sul Pieghevole); Google Pixel 11 Pro nei primi render CAD: ecco cosa cambia rispetto al Pixel 10 Pro. iPhone Fold, uno sguardo ravvicinato ai nuovi dummySono trapelate una serie di fotografie che immortalano il dummy di iPhone Fold affiancato alle riproduzioni degli iPhone 18 Pro e Pro Max. gizchina.it iPhone Fold slitta ancora al 2027, ma intanto spunta un dummy del pieghevole AppleiPhone Fold potrebbe slittare fino al 2027, ma intanto online è comparso anche un dummy che anticipa il possibile design del pieghevole Apple. smartworld.it Apple iPhone Fold in ritardo Più difficoltà del previsto nei test pre-produzione x.com Il marchio tedesco di cucine di alta gamma next125 presenta UN:FOLD, un'installazione unica nel suo genere, firmata dall’artista indiano Ankon Mitra. #fuorisalone2026 #milanodesignweek Scopri di più: - facebook.com facebook