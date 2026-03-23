Nuove indiscrezioni dal database dell’ente cinese 3C confermano importanti novità per la prossima generazione di pieghevoli Samsung. I documenti rivelano infatti l’esistenza di Galaxy Z Fold 8 e di un inedito Galaxy Z Fold Wide, entrambi pronti a introdurre miglioramenti attesi da tempo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la velocità di ricarica. Dopo anni di scelte piuttosto conservative, Samsung sembra pronta a fare un passo avanti. Sia Galaxy Z Fold 8 che Galaxy Z Fold Wide supporteranno la ricarica rapida via cavo fino a 45W, segnando un netto salto rispetto ai modelli precedenti. Una decisione che punta a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza quotidiana. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Galaxy Z Fold 8 e Wide Fold con ricarica 45W e batteria da 5000 mAh

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