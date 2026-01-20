Una donna pesarese, combattendo da sette anni contro il cancro, esprime il desiderio di provare il nuovo vaccino russo, attualmente in fase sperimentale. Pur fiduciosa nella medicina italiana, denuncia i tempi troppo lunghi delle approvazioni e si prepara a un viaggio che rappresenta la sua speranza di trovare una soluzione. La sua storia evidenzia le sfide di chi cerca alternative in un percorso complesso e spesso lento.

PESARO «Ho fiducia nella Medicina italiana ma è troppo lenta. E io non ho più tempo». Il vaccino russo contro il cancro è in fase sperimentale, non è ancora disponibile per la somministrazione generalizzata ma nelle Marche più di una persona si è informata concretamente per capire modi e possibilità di accedervi in tempi brevi. Come Maria, pesarese, che da 7 anni convive «con un tumore alla mammella e con i linfonodi polmonari costantemente sotto controllo». La raccomandazione: «Non scriva il mio nome per esteso. Mi sto muovendo, attraverso ogni canale, diplomatico e non, per andare in Russia a provare questa cura. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Ho il cancro da 7 anni. Lasciatemi provare il nuovo vaccino russo». Malata pesarese pronta al viaggio della speranza

“A 12 anni perdi il rapporto con i figli e lo recuperi ai 21. Ho tre figlie, di cui una davvero malata. Ha un cancro al cervello”: John Mellencamp e il commovente racconto al podcast di Joe RoganJohn Mellencamp condivide la difficile esperienza della battaglia contro il cancro al cervello della sua figlia Teddi, una donna ancora forte nonostante le sfide.

Leggi anche: Scienza, molecole di mRNA e algoritmi per il primo vaccino russo anti-cancro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

“Ho scoperto di avere un altro tumore, maligno. Mi ha protetto da lassù mia madre Lucia”: parla Rosanna Banfi - La figlia di Lino Banfi racconta la sua battaglia: "Mi ha protetto mia madre Lucia da lassù". ilfattoquotidiano.it