Nuove testimonianze contro Speranza in commissione Covid | Menzogne sul vaccino

In commissione Covid sono emerse nuove testimonianze contro l’ex ministro Speranza, che ha affermato che i vaccini anti-Covid non impedivano la trasmissione del virus. Le testimonianze indicano inoltre che l’obbligo vaccinale imposto dall’allora ministro colpì anche chi aveva già subito danni da precedenti somministrazioni. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di un’audizione dedicata al tema.

I vaccini anti-Covid non impedivano la trasmissione del virus e l’obbligo imposto dall’allora ministro Speranza colpì anche chi era già stato danneggiato da un vaccino. Questo è quanto emerge dall’audizione della commissione Covid odierna che ha visto come protagonisti i rappresentanti del Condav Odv, il coordinamento nazionale danneggiati da vaccino. La richiesta al Ministero. Il Convad, come ha spiegato il suo presidente Nadia Gatti, è un’associazione che si occupa di istruire le domande di indennizzo ai sensi della legge n. 21092, per conto di associati che hanno riportato reazioni avverse a seguito della vaccinazione. Gatti ha spiegato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuove testimonianze contro Speranza in commissione Covid: “Menzogne sul vaccino” Articoli correlati Francesca Tuscano morta dopo vaccino Covid AstraZeneca, procura verso archiviazione ma famiglia chiede interrogazione Speranza e CtsFrancesca Tuscano è morta a causa della "Vitt", trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali come AstraZeneca... Danneggiati da vaccino Covid fuori dal ghetto, infranto il tabù del Parlamento: Comitato Ascoltami ricevuto in commissioneIl lungo cammino dei danneggiati da vaccino anti-Covid ha toccato ieri un punto di non ritorno.