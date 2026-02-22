Terracina investe una figlia con la mamma e fugge | denunciato 33enne per omissione di soccorso

Un uomo di 33 anni ha investito la figlia di 10 anni mentre guidava in via Gregorio Antonelli e poi è scappato. La madre, che spingeva la carrozzina della donna non deambulante, ha assistito alla scena senza poter intervenire subito. La vettura ha urtato la bambina, provocandole lievi ferite. La polizia ha rintracciato il conducente poco dopo, denunciandolo per omissione di soccorso e fuga. La famiglia ha portato la bambina in ospedale per controlli.

Terracina, 22 febbraio 2026 – Omissione di soccorso, investimento e fuga. È questo il quadro che emerge dall’episodio avvenuto nella serata precedente in via Gregorio Antonelli, dove una donna è stata travolta da un’auto mentre camminava lungo il margine della carreggiata spingendo la carrozzina della madre non deambulante. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno deferito in stato di libertà un uomo di 33 anni del posto. L’indagato si è presentato spontaneamente presso la locale Compagnia, dichiarando di essere il conducente dell’autovettura coinvolta nell’episodio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Gravina di Catania, investe uno scooter e fugge: denunciato 42enne per omissione di soccorsoUn uomo di 42 anni di Mascalucia ha investito uno scooter a Gravina di Catania e poi è fuggito senza fermarsi. Fugge dopo aver investito un minorenne: denunciato un 42enne per omissione di soccorsoI carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 42 anni di Mascalucia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Latina, figlia picchiata «perché troppo occidentale». Arrestata a Terracina madre 55enneI poliziotti dell'ufficio immigrazione del commissariato di Terracina hanno sgranato gli occhi quando se la sono trovata davanti. La donna tunisina aveva fatto la fila e arrivato il suo turno ha ... ilmessaggero.it “Chi investe nei parchi scientifici non lo fa con intento speculativo, ma con l’idea di offrire un servizio alla comunità e creare un impatto positivo sul territorio, in un’ottica di sistema”. Lo ha detto Salvatore Majorana, direttore del Parco Scientifico Tecnologico Kilo - facebook.com facebook