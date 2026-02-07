Gravina di Catania investe uno scooter e fugge | denunciato 42enne per omissione di soccorso

Un uomo di 42 anni di Mascalucia ha investito uno scooter a Gravina di Catania e poi è fuggito senza fermarsi. I carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. L’incidente ha provocato feriti, ma l’automobilista non si è fermato a prestare aiuto.

L'incidente a Gravina di Catania. Un uomo di 42 anni, residente a Mascalucia, è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania con l'accusa di omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale con feriti. Secondo la ricostruzione dei militari, il 42enne, alla guida della propria auto, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto in via Alcide De Gasperi, dove avrebbe urtato uno scooter condotto da un ragazzo di 16 anni. Dopo l'impatto, l'automobilista si sarebbe allontanato senza prestare aiuto, lasciando il giovane ferito sull'asfalto.

