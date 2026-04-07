Intossicazione alimentare 10 giovani atleti finiscono all' ospedale

Dieci giovani calciatori under 15 sono stati ricoverati in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare durante i tornei sportivi giovanili Gallini-Cornacchia, che coinvolgono quattro squadre. I ragazzi si trovavano sul campo per le partite quando hanno manifestato malori e sono stati portati in pronto soccorso. La guarigione di tutti i coinvolti è ancora al centro delle verifiche mediche.

Stavano partecipando ai tornei Cornacchia-Gallini. La causa potrebbe essere il cibo consumato in una struttura ricettiva Brutta esperienza per gli atleti di quattro squadre di calcio under 15 che stavano partecipando ai tornei sportivi giovanili Gallini-Cornacchia. Gli sportivi e i loro accompagnatori risiedevano in una struttura ricettiva del Maniaghese e qui, secondo quanto riporta il Gazzettino, sabato sera avrebbero mangiato pasta al pesto e pollo. La mattina della domenica di Pasqua diversi ragazzi, giunti al campo sportivo di Aviano per disputare alcune partite, hanno iniziato ad avere i primi sintomi tipici dell'intossicazione alimentare, dai capogiri a disturbi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Intossicazione alimentare durante la gita: 18 studenti minorenni finiscono all'ospedaleUna scolaresca veneta composta da diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni è finita all'ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver cenato, la...

Si sentono male in gita, 18 studenti finiscono in ospedale a Reggio Emilia: “Intossicazione alimentare”Diciotto studenti veneti di età compresa tra i 13 e i 16 anni sono finiti in ospedale dopo aver consumato la cena in un albergo di Salsomaggiore.

Temi più discussi: Baby calciatori mangiano pasta al pesto e pollo e si sentono male: in 10 portati in ospedale per l'intossicazione alimentare. Erano...; Intossicazione alimentare durante una gita, 18 ragazzi in ospedale; In gita a Parma e a Reggio, scolaresca alloggia e cena a Salso: in 18 si sentono male e finiscono al pronto soccorso; Non fu intossicazione alimentare, mamma e figlia avvelenate.

Torneo Gallini, sospetta intossicazione alimentare: coinvolti giovani atletiUna decina di ragazzi ha accusato sintomi gastrointestinali durante il torneo nel Pordenonese: alcuni portati in ospedale per accertamenti. La causa potrebbe essere il cibo consumato in una struttura ... rainews.it

Baby calciatori mangiano pasta al pesto e pollo e si sentono male: in 10 portati in ospedale per l'intossicazione alimentare. Erano impegnati nel torneo GalliniPORDENONE - Almeno una decina di ragazzi al di sotto dei quindici anni in ospedale, circa il doppio con lo stesso problema ma in forma meno aggressiva, quattro squadre coinvolte nella ... ilgazzettino.it

Morte a Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia Sara avvelenate con la Ricina Dopo gli iniziali sospetti di intossicazione alimentare indagati cinque medici dell'ospedale Cardarelli di #Campobasso. Ora la Procura di #Larino indaga per duplice omicidio pre - facebook.com facebook

All’inizio si parlava di un’intossicazione alimentare, ora c’è l’ipotesi di omicidio premeditato. Nei corpi di madre e figlia è stata trovata della ricina, mentre le analisi non ne hanno rilevato tracce nel sangue del padre e marito, Gianni Di Vita x.com