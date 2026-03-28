Si sentono male in gita 18 studenti finiscono in ospedale a Reggio Emilia | Intossicazione alimentare

Diciotto studenti di età compresa tra 13 e 16 anni, provenienti dalla regione Veneto, sono stati ricoverati in ospedale a seguito di una cena consumata in un albergo a Salsomaggiore. I giovani, dopo aver partecipato alla gita scolastica, hanno accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. La situazione è stata segnalata alle autorità sanitarie, che hanno avviato i controlli necessari.

Diciotto studenti veneti di età compresa tra i 13 e i 16 anni sono finiti in ospedale dopo aver consumato la cena in un albergo di Salsomaggiore. Secondo gli accertamenti effettuati, potrebbe essersi trattato di una intossicazione alimentare: tutti sono stati già dimessi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Intossicazione alimentare durante la gita: 18 studenti minorenni finiscono all'ospedaleUna scolaresca veneta composta da diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni è finita all'ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver cenato, la... Intossicazione alimentare in gita, 18 studenti all’ospedale: malore di massa al Museo CerviReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Diciotto ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati portati in ospedale per un’intossicazione...