L'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha multato Intesa Sanpaolo con una sanzione di 17,6 milioni di euro. La multa è stata applicata in relazione al passaggio dei clienti a Isybank. La decisione riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dalla banca durante questa operazione. La sanzione viene comunicata ufficialmente dall'Autorità.

La decisione riguarda il trasferimento automatico di circa 2,4 milioni di clienti verso Isybank, la banca digitale del gruppo L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euro. La decisione riguarda il trasferimento automatico di circa 2,4 milioni di clienti verso Isybank, la banca digitale del gruppo. Secondo il Garante, l’operazione è avvenuta attraverso “un trattamento illecito di dati e senza una base giuridica idonea”. Per selezionare i correntisti da trasferire, la banca aveva profilato i clienti considerando l’età inferiore ai 65 anni, l’uso abituale di strumenti digitali e l’assenza di prodotti di investimento. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Intesa Sanpaolo, multa da 17,6 milioni per Isybank: la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all’altraIl Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei...

Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di IsybankLa sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti Il Garante...

Approfondimenti e contenuti su Intesa Sanpaolo

Temi più discussi: Oltre 17 milioni di multa a Intesa Sanpaolo per il passaggio a Isybank; Il Garante Privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euro; Blastness: da Intesa Sanpaolo 3 milioni di euro per progetti di crescita sostenibile e nuove soluzioni per il welfare aziendale; Intesa Sanpaolo, multa da 17,6 milioni per Isybank: la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all'altra.

Oltre 17 milioni di multa a Intesa Sanpaolo per il passaggio a IsybankLa decisione riguarda il trasferimento automatico di circa 2,4 milioni di clienti verso Isybank, la banca digitale del gruppo ... today.it

Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di IsybankLa sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti ... ilpost.it

Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente alla controllata al 100% Isybank, banca interamente digitale. Per individuare tra x.com

Il Garante Privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euro 2,4 milioni di clienti profilati nell’ambito del trasferimento a Isybank - facebook.com facebook