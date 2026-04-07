Interporto Portogruaro | nuovi binari e guida tecnica per crescere

Il sindaco ha firmato un atto ufficiale per nominare il nuovo presidente di Portogruaro Interporto Spa, incarico affidato a un dirigente locale. L’obiettivo dell’azienda è migliorare la propria rete logistica, in particolare attraverso l’aggiunta di nuovi binari e l’implementazione di una guida tecnica per favorire la crescita. La nomina si inserisce in un quadro di sviluppo per l’interporto, che mira a potenziare le sue capacità operative.

Il sindaco Luigi Toffolo ha conferito a Corrado Donà l’incarico di Presidente di Portogruaro Interporto Spa attraverso un atto ufficiale. La nomina, avvenuta martedì 7 aprile 2026, segna il passaggio di consegne in una struttura strategica per i trasporti della zona. L’ingresso di Donà nel Consiglio di Amministrazione avviene in un momento di transizione. Il primo cittadino ha espresso riconoscenza verso Antonio Favrin, che ha guidato la presidenza per più di vent’anni, permettendo al progetto di consolidarsi a beneficio dell’intera area circostante. Il nuovo assetto gestionale vede anche l’ingresso di Francesco Padrone all’interno del Collegio Sindacale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Interporto Portogruaro: nuovi binari e guida tecnica per crescere Interporto Marche, Stronati: “Porto, aeroporto e interporto finalmente interconnessiAncona, 3 marzo 2026 - Il futuro delle grandi infrastrutture marchigiane attraversa oggi una fase di svolta decisiva, passando per una visione... Leggi anche: Conte guida Vergara: gestire l’euforia e crescere nel Napoli