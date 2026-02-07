Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una stagione importante. L’ex allenatore della Roma ha preso le redini della squadra e sa che il primo passo è mantenere i piedi per terra. La rosa è ricca di talento, ma la vera sfida sarà gestire l’entusiasmo e continuare a crescere senza perdere di vista gli obiettivi. I tifosi sono già in fermento, ma il tecnico insiste sulla necessità di lavorare sodo e rimanere concentrati. La squadra si allena duramente, consapevole che ogni passo deve essere misurato per evitare eccessi di euforia e preservare un equilibrio

Gestire il talento è un'arte, governare l'euforia forse lo è ancora di più. In casa Napoli, il compito spetta a Antonio Conte, chiamato a guidare la crescita di Antonio Vergara nel momento più delicato: quello che segue l'esplosione. Il giovane di Frattaminore è entrato improvvisamente sotto i riflettori e lo staff tecnico è consapevole che il vero salto di qualità comincia adesso. La settimana appena trascorsa è stata tutta dedicata al lavoro mentale oltre che tattico. Conte ha voluto riportare l'attenzione sui dettagli, spiegando al suo talento che il fattore sorpresa è ormai alle spalle e che ogni avversario, da qui in avanti, sarà pronto a studiarlo e limitarlo.

© Forzazzurri.net - Conte guida Vergara: gestire l’euforia e crescere nel Napoli

Approfondimenti su Conte Napoli

Domani alle 21, la sfida tra Copenaghen e Napoli in Champions League rappresenta un momento chiave per la qualificazione ai play-off.

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 23a giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Conte Napoli

