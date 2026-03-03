Interporto Marche Stronati | Porto aeroporto e interporto finalmente interconnessi

L’interporto delle Marche è ora collegato in modo diretto con il porto e l’aeroporto di Ancona, grazie a un progetto recentemente completato. La connessione tra queste infrastrutture permette di integrare i principali snodi di trasporto della regione, segnando un passo importante per la mobilità locale. L’intervento riguarda principalmente le reti di collegamento tra le varie strutture logistiche e i loro terminal.

Ancona, 3 marzo 2026 - Il futuro delle grandi infrastrutture marchigiane attraversa oggi una fase di svolta decisiva, passando per una visione finalmente integrata e intermodale che mira a connettere in modo organico i principali snodi della regione. Come sottolineato dal presidente dell'Interporto Marche, Massimo Stronati, ospite del Rotary Club Ancona Conero per concludere il ciclo di incontri dedicato a questo tema, il tempo dei dibattiti astratti sembra essere terminato per lasciare spazio alla concretezza dei cantieri. "Di porto, aeroporto e interporto si parla da anni – ha dichiarato Stronati – ma solo adesso abbiamo la possibilità di stringere i tempi e interconnettere veramente questi snodi in una visione intermodale completa.