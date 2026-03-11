È stata pubblicata l’entry-list dell’ATP Montecarlo 2026, che si svolgerà dal 5 al 12 aprile sul campo in terra battuta del Principato. Tra i partecipanti figurano i tennisti italiani Sinner e Musetti, mentre tra gli uomini di vertice c’è anche Alcaraz. Il torneo rappresenta l’apertura ufficiale della stagione sulla terra rossa per molti dei migliori giocatori del circuito.

Dal 5 al 12 aprile il prestigioso torneo di Montecarlo darà il via alla stagione sulla terra rossa per i top-player, su un palcoscenico di alto prestigio. Nel celebre Country Club i tennisti più forti del pianeta si confronteranno nel primo Masters1000 sul mattone tritato e la curiosità non manca. È stata pubblicata l’entry list ufficiale dell’evento nel Principato, immediatamente posteriore al Sunshine Double. Stando all’elenco citato, tanti dei giocatori più forti risponderanno all’appello. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, e Jannik Sinner sono i più attesi. L’iberico cercherà di dare un seguito a quanto di buono ha fatto nel... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, pubblicata l’entry-list del torneo sul rosso del Principato: Sinner e Musetti le punte italiane, c’è Alcaraz

Articoli correlati

ATP Doha 2026, l’entry list e chi parteciperà: Sinner e Alcaraz illuminano il cast in QatarIl mondo del tennis è focalizzato in questo periodo sugli Australian Open 2026, ultimo atto della tournée oceanica di inizio anno e primo Slam della...

Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titoloIl conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al...

Una selezione di notizie su ATP Montecarlo 2026 pubblicata l'entry...

Temi più discussi: Rolex Monte-Carlo Masters 2026: il Principato celebra la 119ª edizione tra stelle del tennis e innovazione; Monza fa il Principato. L’ATP Challenger cresce: presentata la seconda edizione; Eventi del Weekend del 7 e 8 Marzo 2026 a Mentone; Montecarlo Masters 2026, svelata l’entry list: attesi 9 dei primi 10 del ranking ATP.

Ranking ATP 2026: diciotto Ace per un nuovo ordine mondialeL'ATP introduce cambiamenti significativi nel sistema di ranking a partire dal 2026, riducendo i tornei conteggiati da 19 a 18 per favorire una maggiore selettività nei risultati. e dare respiro ai ... rainews.it

Sinner e Alcaraz inaugurano il 2026 con una sfida da quattro milioni di euro a SeulLa stagione 2026 dell’Atp è già iniziata da qualche settimana. Oltre alla United Cup in corso in Australia dal 2 gennaio con le sfide delle squadre nazionali miste, in calendario ci sono i tornei 250 ... ilsole24ore.com

Prova la PASTA ALLA MONTECARLO e te ne innamorerai al primo assaggio - facebook.com facebook

Leclerc sposo, a Montecarlo le nozze con Alexandra: il video sui social e il giro in Ferrari x.com