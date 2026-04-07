Inter U23 Trento | domani la sfida decisiva per la risalita in classifica
Domani si gioca una partita importante per la squadra Under 23 dell’Inter, che affronta il Trento all’U-Power Stadium. Dopo aver vinto a Vercelli, i nerazzurri vogliono ottenere altri punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida rappresenta un’occasione per la squadra di Vecchi di avvicinarsi alla zona di classifica desiderata. La gara si prospetta combattuta e decisiva per l’andamento del campionato.
di Lorenzo Vezzaro Inter U23 Trento, i nerazzurri cercano il bis all’U-Power Stadium: dopo il blitz di Vercelli la squadra di Vecchi punta i tre punti. L’Inter U23 non vuole più fermarsi e, dopo aver finalmente spezzato il tabù della vittoria nell’ultimo turno di campionato andando a sbancare il campo della Pro Vercelli, si prepara a un nuovo appuntamento cruciale. Domani pomeriggio, martedì 7 aprile, i ragazzi di Stefano Vecchi torneranno sul prato dell’U-Power Stadium di Monza per recuperare la gara della quindicesima giornata di ritorno del girone A di Serie C contro il Trento. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:00, in un match che mette in palio punti pesantissimi per la griglia playoff. 🔗 Leggi su Internews24.com
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