Trento rinviata la sfida con l’Inter U23 | si giocherà l’8 aprile

La partita tra il Trento e l’Inter U23 prevista per domenica 29 marzo è stata rinviata. La nuova data stabilita è mercoledì 8 aprile alle 15, e si giocherà all’U-Power Stadium di Monza. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione del campionato senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di programmazione.

È saltata la trasferta del Trento contro l’Inter U23. La gara, inizialmente in programma domenica 29 marzo, è stata rinviata e verrà recuperata mercoledì 8 aprile alle ore 15 all’U-Power Stadium di Monza. Una modifica che ha cambiato il calendario dei gialloblù, costretti a rivedere i piani in vista delle prossime settimane di campionato. La decisione è arrivata per cause ufficiali: diversi giocatori dell’Inter Under 23 sono stati convocati nelle rispettive Nazionali giovanili. I gialloblù scenderanno in campo sabato 4 aprile alle 17.30 allo Stadio Briamasco, dove affronteranno l’Alcione Milano davanti al proprio pubblico.... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile Articoli correlati Inter U23 Trento, ufficiale il rinvio del match di Serie C: ecco quando si giocheràdi Redazione Inter News 24Inter U23 Trento, la sfida valevole per la trentaquattresima giornata del girone A è stata ufficialmente posticipata dalla... Leggi anche: Inter U23-Pergolettese non si giocherà a Monza: ecco il nuovo stadio Ospitaletto Franciacorta - Inter U23 1-2 | Coppa Italia Serie C | Gli Highlights Aggiornamenti e notizie su Trento rinviata la sfida con l'Inter... Temi più discussi: ? Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile; Calcio, rinviata all’8 aprile la partita del Trento con l’Inter Under 23; Serie C Girone A, posticipata la sfida tra Inter U23 e Trento. Ecco la nuova data dell'incontro; Novara, sfida al Renate per continuare la corsa playoff. Next Gen | Rinviata la sfida contro la Ternana, il comunicatoOggi la Lega Pro ha annunciato il rinvio di alcune partite di questa giornata di Serie C. La Juventus lo comunica ai propri tifosi. L'articolo NEXT GEN | Rinviata la sfida contro la Ternana, il comuni ... msn.com Informazioni sulla diretta Inter U23 Dolomiti Bellunesi, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esitoInformazioni sulla diretta Inter U23 Dolomiti Bellunesi, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito ... ilsussidiario.net ""Inter U23"" - Results on X | Live Posts & Updates x.com Vicenza - Inter U23 16.03.2026 - facebook.com facebook