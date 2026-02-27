Domani sera alle 20.45, Angri Femminile affronta Trani in una partita decisiva per la classifica. Le ragazze di coach Michele Morra giocheranno in trasferta contro la squadra pugliese, in una delle sfide più rilevanti della stagione regolare. La partita si svolgerà sul parquet della Juve Trani, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante per la stagione.

Trasferta impegnativa per le grigiorosse di coach Morra: palla a due alle 20.45, obiettivo consolidare la posizione in regular season Sfida cruciale per Angri Femminile Juve Trani. Domani sera, con palla a due alle ore 20.45, le ragazze di coach Michele Morra saranno impegnate sul parquet della Juve Trani in una delle trasferte più importanti della regular season. Le grigiorosse si avvicinano alla fase finale della prima parte di stagione e vogliono mantenere salda la propria posizione in classifica. Ogni partita diventa determinante in questa fase del campionato. Di fronte ci sarà una Juve Trani ben organizzata, guidata da coach William Orlando. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Angri Femminile sfida Trani: gara decisiva per la classifica

