È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Inter e Como in programma a San Siro grazie a una collaborazione tra la Gazzetta dello Sport e Vivaticket. I tifosi interessati possono trovare le modalità di acquisto attraverso i canali ufficiali delle due entità, con dettagli disponibili online. La vendita dei biglietti è aperta da oggi e sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili.

In piena corsa per i rispettivi obiettivi in campionato, Inter e Como sono pronte a ritrovarsi anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 del match di andata al Sinigaglia: chi vince vola in finale, dove affronterà la vincente dell'altra semifinale tra Atalanta e Lazio. I biglietti per la partita sono acquistabili tramite Gazzetta Ticket (clicca qui), la nuova piattaforma frutto della collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket. Al link è possibile trovare anche informazioni sull'evento, l'orario e la vendita dei biglietti. Inter-Como è in programma martedì 21 aprile alle ore 21. Inter-Como è solo uno dei tanti eventi disponibili con Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Como: ecco come comprare i biglietti del match di San Siro

Inter-Roma: ecco come comprare i biglietti del match di San SiroUn accesso privilegiato per San Siro per una delle partite più attese di questo finale di stagione.

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