Galatasaray insiste su Fofana | offerta da 5,5 milioni

Il Galatasaray mantiene l’interesse per Youssouf Fofana, con un’offerta di 5,5 milioni di euro. Il club turco cerca di rafforzare il reparto mediano e sta portando avanti le trattative per assicurarsi il centrocampista francese. La scelta di investire su Fofana testimonia l’intenzione di competere ai massimi livelli, puntando su un profilo di esperienza e qualità.

Il Galatasaray non arretra e continua il pressing su Youssouf Fofana. Il club di Istanbul vuole rinforzare la mediana e ha già mosso un passo concreto sul centrocampista francese. Nelle ultime ore è arrivata un’offerta diretta al giocatore: 5,5 milioni di euro netti a stagione, proposta pesante che certifica la volontà del Galatasaray di affondare il colpo. Un segnale chiaro, che porta la trattativa fuori dalla fase esplorativa. La posizione del Milan, però, resta ferma. Al momento il club rossonero non è disposto a cedere Fofana nel mercato invernale, considerata la centralità del francese nello scacchiere tecnico e l’assenza di un’alternativa immediata dello stesso livello. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Galatasaray insiste su Fofana: offerta da 5,5 milioni Leggi anche: Milan, sirene turche per Fofana: Galatasaray presto a Milano. Goretzka piace e su Leao… Leggi anche: Milan, il Galatasaray guarda a Fofana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lang può lasciare Napoli, Galatasaray è in Italia. Intreccio Lookman e Fofana. Il Galatasaray preme per Fofana: presentata una prima offerta al giocatore, le cifre - Il club di Istanbul vuole rinforzare la propria mediana con il centrocampista francese, nei confronti del quale sarebbe stato anche compiuto ... milannews.it

Di Marzio: "Il Galatasaray sta insistendo molto con Fofana per convincerlo a trasferirsi in Turchia" - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul Milan soffermandosi in modo particolare sulle operazioni in uscita, visto che ... milannews.it

Fofana Galatasaray: maxi-offerta sul tavolo, ma il centrocampista prende tempo - Fofana Galatasaray, il club turco osserva, ma il centrocampista francese resta concentrato sulla sua esperienza in rossonero Nelle ultime ore una delegazione del Galatasaray è arrivata a Milano con di ... milannews24.com

Nessuna novità su #Lookman: il #Fenerbahçe insiste ancora per un prestito con diritto di riscatto. L' #Atalanta è irremovibile: aprirebbe solo a una cessione definitiva a cifre davvero fuori mercato. Il #Galatasaray segue il , ma non lo considera una priorità. x.com

Non si sblocca la trattativa Il Galatasaray insiste per Frattesi, ma lo stato dell'affare è praticamente bloccato: l'Inter chiede l'obbligo di riscatto a condizioni facili, per il numero di presenze #Inter #SpazioInter facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.