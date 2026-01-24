Pio Esposito si distingue tra i giovani italiani impegnati nei principali campionati europei, grazie a una serie di prestazioni positive con l’Inter, che includono tre gol e tre assist. Chivu apprezza il suo talento e ne riconosce il potenziale. Questa crescita rappresenta un aspetto importante nel panorama delle giovani promesse italiane nel calcio internazionale.

Il calcio italiano scopre un nuovo protagonista: Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante di proprietà dell'Inter continua a far parlare di sé, confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. Nell'ultima amichevole (o test stagionale) tra Inter e Pisa, terminata con un pirotecnico 6-2, Esposito ha messo la firma sul match con un pezzo pregiato del suo repertorio: un colpo di testa imperioso che ha trafitto la difesa avversaria.

Gol e assist decisivi: c’è la firma di Pio Esposito e Bonny sulla prima fuga dell’InterPio Esposito e Bonny hanno contribuito con gol e assist decisivi alla prima fuga dell’Inter in questa stagione.

