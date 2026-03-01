Pescara Insigne capitano e alla prima da titolare contro il Palermo | l’ultima volta in biancazzurro 14 anni fa! La romantica storia dell’attaccante

A Pescara, Insigne ha indossato la fascia da capitano e ha disputato la sua prima partita da titolare contro il Palermo, dopo 14 anni dall’ultima volta in maglia biancazzurra. La squadra cerca di migliorare la posizione in classifica in vista delle ultime giornate di campionato, mentre l’attaccante ha appena fatto il suo ritorno in campo con la squadra.

