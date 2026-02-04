Pescara Insigne si ripresenta | In Serie B solo con questa maglia C’è stato un contatto con il Napoli ma…

Lorenzo Insigne si è presentato ufficialmente a Pescara, tornando a indossare la maglia biancazzurra. Durante la cerimonia, ha detto che giocherà in Serie B solo con questa squadra e ha confermato di aver avuto un contatto con il Napoli, anche se non ha ancora deciso se ci sarà un ritorno. Insigne ha anche commentato che il calcio può ancora sorprendere, regalando emozioni che vanno oltre i contratti e le categorie.

Pescara, Insigne ha parlato durante la sua presentazione dopo il ritorno in biancazzurro. Ecco le sue dichiarazioni A volte il calcio sa ancora essere romantico, regalando storie che vanno oltre i contratti e le categorie. Insigne: "C'è stato un contatto con il Napoli, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis" Lorenzo Insigne torna a parlare dopo la presentazione al Pescara. Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: "Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaro" L'arrivo di Lorenzo Insigne al Pescara rappresenta un ritorno significativo dopo 14 anni. Pescara, Insigne: Decisivo Verratti. Immobile non ha bisogno di uno sponsor... Pescara, Insigne si ripresenta: Promessa al presidente, sono tornato per la salvezza Sono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Insigne al Pescara, conferenza di presentazione: "Napoli Sarei andato gratis"

