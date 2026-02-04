Ylenia Musella il fratello ha confessato l'omicidio Dopo le coltellate l'ha abbandonata fuori all'ospedale

4 feb 2026

Giuseppe Musella si è consegnato alla polizia questa notte, ammettendo di aver ucciso sua sorella Ylenia a Ponticelli. Dopo averle inferto le coltellate, l’ha lasciata fuori dall’ospedale e si è dato alla fuga. Solo in seguito ha deciso di costituirsi, confermando i sospetti sul suo coinvolgimento.

Giuseppe Musella, che questa notte si è consegnato alla polizia dopo ore di fuga, ha confessato l'omicidio della sorella Ylenia, avvenuto a Ponticelli nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

