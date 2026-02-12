Durante un controllo allo stadio di Carinola, vicino a Caserta, la Polizia ha scoperto un giovane di 22 anni con 12 fumogeni nello zaino. Il ragazzo è stato denunciato e i fumogeni sono stati sequestrati.

Un giovane denunciato e 12 fumogeni sequestrati: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato durante una partita di calcio a Carinola. Il giovane, di 22 anni, è stato trovato in possesso di materiale pirotecnico durante i controlli preliminari all’accesso allo stadio comunale dove si disputava l’incontro tra ASD FC Nocelleto e Carinola Calcio, valido per il campionato regionale di Prima Categoria. I controlli a Carinola, Caserta L’episodio si è verificato nel corso dei servizi di ordine pubblico predisposti per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive. Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta, supportati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca hanno intensificato i controlli in occasione della partita tra ASD FC Nocelleto e Carinola Calcio, tenutasi presso lo stadio comunale “G. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cerca di entrare allo stadio di Carinola vicino Caserta con i fumogeni nello zaino, Daspo per un 22enne

Approfondimenti su Carinola Stadio

