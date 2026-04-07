Infortunio Vlahovic quali partite salterà l’attaccante della Juventus dopo lo stop contro il Genoa

Dopo l'infortunio subito durante la partita contro il Genoa, l’attaccante della Juventus dovrà stare fuori dal campo per alcune settimane. La società ha comunicato che l’atleta ha riportato un problema fisico che richiederà un periodo di recupero. Non sono state ancora divulgate le tempistiche precise, ma si sa che salterà le prossime gare in programma. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte tecniche della squadra nelle prossime partite.

di Angelo Ciarletta Infortunio Vlahovic, quali partite salterà l’attaccante bianconero dopo il problema fisico accusato contro il Genoa ieri pomeriggio. La Juve deve fare i conti con un pesante infortunio che colpisce il proprio reparto offensivo. Durante la sfida contro il Genoa, il centravanti serbo Dusan Vlahovic ha accusato un dolore al polpaccio sinistro mentre effettuava il riscaldamento. CONTINASSA JUVE LIVE L’attaccante si è sottoposto questa mattina agli esami presso il J-medical. Gli accertamenti hanno confermato una lesione di basso grado del soleo, un responso che costringerà il numero nove a uno stop forzato. Il giocatore dovrà osservare circa tre settimane di riposo per iniziare le terapie ed evitare ricadute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, quali partite salterà l’attaccante della Juventus dopo lo stop contro il Genoa Infortunio Lautaro Martinez, ecco quali partite salterà e quando potrebbe tornareCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Leggi anche: Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà INFORTUNIO VLAHOVIC | SPALLETTI fa chiarezza sui TEMPI DI RECUPERO durante la CONFERENZA STAMPA Temi più discussi: Juve-Genoa, nuovo fastidio nel riscaldamento per Vlahovic: rientra negli spogliatoi; Doppio infortunio per la Juve: problemi al polpaccio per Perin e Vlahovic; Perché Vlahovic non gioca titolare Juventus-Genoa? Infortunio o scelta tecnica? È in panchina?; Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa. Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com Juventus, infortunio Vlahovic: è arrivato il primo verdetto!Non filtra particolare ottimismo in casa Juventus in merito all’infortunio di Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, ha ... fantamaster.it Infortunio Vlahovic Quali partite salterà il serbo - facebook.com facebook Le due facce della Juventus e l'infortunio di Vlahovic: corsa Champions a ostacoli per Spalletti x.com