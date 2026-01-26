Infortunio Manu Koné tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista i tempi di recupero e quali partite salterà

Infortunio Manu Koné, centrocampista della Roma, che ha subito una lesione. Questa nuova tegola potrebbe influire sui prossimi impegni del club, con tempi di recupero ancora da definire. La situazione potrebbe costringere la squadra a rivedere le strategie di formazione nelle prossime partite, tra cui le sfide contro importanti avversari. Restano da chiarire i dettagli sul recupero e sui match che Koné potrebbe saltare.

Koné, centrocampista della Roma, si è infortunato a causa di un problema muscolare, secondo quanto dichiarato da Gasperini.

