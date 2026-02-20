Infortunio Lautaro Martinez ecco quali partite salterà e quando potrebbe tornare

Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e dovrà saltare diverse partite. L’attaccante dell’Inter ha subito un problema muscolare che lo tiene fermo da alcune settimane. La sua assenza colpirà le partite di campionato e di coppa, tra cui quella contro il Napoli e il ritorno in Champions League. I medici hanno stimato che potrebbe tornare in campo tra circa tre settimane, ma la data precisa dipenderà dai progressi nella riabilitazione. I tifosi aspettano notizie sui tempi di recupero.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il comunicato tanto temuto dal popolo nerazzurro è infine arrivato, portando con sé notizie poco rassicuranti per il prosieguo della stagione. Dopo il preoccupante infortunio occorso nella sfortunata trasferta contro il BodoGlimt, Lautaro Martinez, il carismatico capitano argentino e anima offensiva della squadra, si è sottoposto nella mattinata di oggi a esami strumentali approfonditi per valutare l’entità del danno subito. Il responso medico: risentimento al soleo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, ecco quali partite salterà e quando potrebbe tornare Leggi anche: Infortunio Holm, Spalletti resta senza il terzino: quali partite salta e quando potrebbe tornare a disposizione Leggi anche: Infortunio Dumfries, le ultime da Appiano Gentile. Ecco quando potrebbe tornare Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter, esami in corso per Lautaro Martinez: a rischio per il derby con il Milan; Inter, Tyc Sports rassicura: Lautaro, non è lesione grave! Ecco di cosa si tratta; Infortunio Lautaro Martinez, si ferma in Bodo-Inter. Cos'è successo e come sta; Inter, infortunio Lautaro Martinez: come sta, tempi di recupero e quando torna. Inter, ecco il comunicato sulle condizioni di Lautaro Martinez!Confermate le perplessità di Chivu riguardo l’infortunio che ha interessato Lautaro Martinez nella partita contro il Bodo/Glimt! generationsport.it Lautaro Martinez, l'esito degli esami per l'infortunio: stop lungo, salta il derby con il MilanL'attaccante dell'Inter si è infortunato nel corso della trasferta di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt ... corrieredellosport.it #Lautaro Martinez, l'esito degli esami per l'infortunio: stop lungo, salta il derby con il #Milan x.com ULTIM'ORA - PESANTE INFORTUNIO PER LAUTARO MARTINEZ - facebook.com facebook