Un infortunio si è verificato poco prima dell’inizio di una partita, causando un’improvvisa incertezza sulla presenza in campo. La situazione si è evoluta rapidamente, modificando le scelte di formazione in poche ore. La stagione dell’atleta coinvolto appare ora a rischio, con possibili ripercussioni sul prosieguo delle competizioni. La vicenda si discute in sede di analisi e valutazioni tecniche.

di Alessio Lento Arriva poco prima della partita, quasi all’improvviso, e cambia completamente le prospettive nel giro di poche ore. Il Bologna perde uno dei suoi giocatori più dinamici proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più delicata, quella in cui ogni punto pesa doppio e ogni assenza si sente ancora di più. Non è solo una questione numerica, perché quando si fermano certi profili, quelli capaci di dare ritmo e imprevedibilità, il problema diventa anche tattico. Non si tratta di un semplice fastidio, ma di qualcosa che richiede tempo e pazienza. Gli esami hanno chiarito subito il quadro, senza lasciare troppo spazio all’interpretazione, e da lì è partito il conto dei giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio prima della partita, se ne riparla (forse) a maggio: stagione in bilico

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