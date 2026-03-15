Se ne riparla dopo il referendum

Il governo ha deciso di posticipare molte discussioni delicate in vista del referendum del 22 e 23 marzo, lasciando in sospeso alcune questioni importanti. La decisione riguarda principalmente temi che richiedono un approfondimento ulteriore e che saranno affrontati dopo il voto popolare. Fino a quel momento, le discussioni ufficiali su questi argomenti resteranno sospese, in attesa di sviluppi futuri.

Aspettando il voto del 22 e 23 marzo il governo ha rimandato molte discussioni delicate, in particolare quella sulla legge elettorale Negli ultimi mesi il referendum sulla riforma della magistratura (chiamata più spesso riforma della giustizia), per cui si voterà il 22 e il 23 marzo, ha influenzato molto l’agenda del governo, che ha preferito rallentare o rimandare a dopo il voto diverse iniziative legislative che aveva in programma, per meglio concentrarsi sulla campagna referendaria. C’era comunque poco tempo per farle, ma la maggioranza ha evitato di aprire nuove questioni anche per evitare contrasti interni alla coalizione, visto che il centrodestra non è del tutto allineato su diversi temi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Se ne riparla dopo il referendum Articoli correlati Capienza dello stadio Lungobisenzio, se ne riparla il 18 marzo. Chiosco bar: via liberaPrato, 13 marzo 2026 – Semaforo verde per la ricollocazione temporanea del box chiosco bar provvisorio, mentre dell’ampliamento della capienza... Leggi anche: Napoli, Goretzka resta un’idea: Conte spinge, ma se ne riparla più avanti Perche NO - guida al referendum | 1/03/2026 Approfondimenti e contenuti su riparla dopo Discussioni sull' argomento Il Dopo di Noi inizia dal presente: se ne parla in un incontro a Castello; La scuola oggi, se ne parla al Centro Donna; Natuzzi, se ne riparla lunedì prossimo al Mimit; Spalletti sul rinnovo: Andrò a vivere nello stesso condominio di Comolli, così ci parleremo di più. Se ne riparla dopo il referendumAspettando il voto del 22 e 23 marzo il governo ha rimandato molte discussioni delicate, in particolare quella sulla legge elettorale ... ilpost.it Decisivo per la soluzione del caso fu l’esperimento con il maialino: se ne riparla in questi giorni, dopo l’assoluzione dell’operaio Oscar Maggi facebook