Capienza dello stadio Lungobisenzio se ne riparla il 18 marzo Chiosco bar | via libera

Il 13 marzo 2026 a Prato, è arrivato il via libera per la ricollocazione temporanea del chiosco bar provvisorio nel Lungobisenzio. La discussione sull’ampliamento della capienza dello stadio è prevista per il 18 marzo, a condizione che siano state presentate tutte le documentazioni richieste dal Comune. La decisione riguarda esclusivamente le procedure amministrative e non coinvolge altri aspetti della gestione dello stadio.

Prato, 13 marzo 2026 – Semaforo verde per la ricollocazione temporanea del box chiosco bar provvisorio, mentre dell’ampliamento della capienza massima del Lungobisenzio se ne parlerà il 18 marzo, nel caso in cui il Prato abbia prodotto la documentazione richiesta. Questo quanto emerso dal sopralluogo effettuato ieri presso lo stadio di via Firenze dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Sopralluogo che ha portato alla “ricollocazione temporanea del box destinato alla somministrazione, con conseguente installazione di nuova recinzione”. L’aumento congelato. Resta invece congelata al momento l’ipotesi dell’ aumento della capienza massima dell’impianto a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capienza dello stadio Lungobisenzio, se ne riparla il 18 marzo. Chiosco bar: via libera Articoli correlati Semaforo di Colzate, rinviata la sperimentazione del verde allungato: se ne riparla a marzoSarebbe dovuta scattare nella giornata di lunedì 16 febbraio la tanto attesa sperimentazione al semaforo di Colzate, snodo fondamentale della Statale... Leggi anche: Caso Dumfries, l’Inter chiude la porta ai miracoli: nessun rientro anticipato, se ne riparla a marzo Approfondimenti e contenuti su Capienza dello stadio Lungobisenzio se... Temi più discussi: Capienza dello stadio Lungobisenzio, se ne riparla il 18 marzo. Chiosco bar: via libera; Lungobisenzio, il 6 marzo la riunione della Commissione comunale di Vigilanza per il pubblico spettacolo; Lungobisenzio, la Commissione dà l'ok (con prescrizioni) allo spostamento del bar. Nuovo sopralluogo per ampliamento capienza; I biglietti per il derby Prato-Siena sono finiti in tre ore e i tifosi annunciano una manifestazione di protesta. I biglietti per il derby Prato-Siena sono finiti in tre ore e i tifosi annunciano una manifestazione di protestaPRATO. Torna sotto i riflettori la questione della capienza dello stadio Lungobisenzio. Martedì pomeriggio, 10 marzo, i biglietti per il derby Prato-Siena di domenica 15 sono andati esauriti in poco p ... msn.com Capienza, aumento congelato. Scoppia la protesta della CurvaManifestazione prima della partita di domenica. Decisione sempre rimandata, manca trasparenza ... msn.com #RomaLecce | la vendita dei biglietti per il settore ospiti (capienza 3.500 posti), sarà attiva a partire dalle ore 10:00 di giovedì 12 marzo. Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 di sabato 21 marzo Il comunicato - facebook.com facebook Noi ne parliamo: la capienza di 7 Mbpd non è rilevante, devi guardare alla capacità di Yanbu di smistarli: circa 4,5 Mbpd massimi, e già andava a 1 Mbpd pre-conflitto. Al momento siamo a circa 2, ovvero +1 Mbpd. Risultato: -16 dallo Stretto vs +1 Yanbu di sol x.com