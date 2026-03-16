Durante la partita contro l'Atalanta, il centrocampista è stato sostituito all'intervallo a causa di un problema muscolare. Sono in corso gli esami medici per valutare l’entità dell’infortunio, mentre le tempistiche di recupero non sono ancora state comunicate. La squadra ora attende i risultati delle analisi per capire i prossimi passi da seguire.

La partita di sabato pomeriggio con l’Atalanta non ha lasciato in eredità all’Inter soltanto un pareggio avvelenato e la rabbia per gli errori dell’arbitro Manganiello, proseguita per tutta la domenica: nel match contro la Dea si è fatto male Henrikh Mkitharyan, uscito acciaccato a fine partita dopo essere entrato all’inizio del secondo tempo al posto di un etereo Sucic. L’armeno aveva pure regalato a Marcus Thuram l’occasione del 2-0, ma il francese aveva sparato addosso a Carnesecchi, a conferma del momentaccio vissuto dal figlio di Lilian. Quello di Micki è, comunque, un problema muscolare la cui entità sarà valutata nelle prossime ore: serviranno esami strumentali specifici, poi si potrà fare una previsione sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, infortunio per Mkhitaryan: problema muscolare, attesa per gli esami

Articoli correlati

Infortunio per Solet: esiti degli esami confermano problema muscolareUn infortunio ha interessato il reparto difensivo dell’Udinese durante la partita contro il Bologna: si è riscontrata una distrazione al muscolo...

Infortunio Solet, problema muscolare per il calciatore dell’Udinese: ecco l’esito degli esamiCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.

Inter in crisi: Mkhitaryan out per un mese!

Approfondimenti e contenuti su Inter infortunio per Mkhitaryan...

Temi più discussi: Inter, problema muscolare per Mkhitaryan! La situazione; ULTIM’ORA – Inter, si ferma Mkhitaryan: stop contro l’Atalanta! Per Lautaro e Calhanoglu…; Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: Firenze a rischio, come sta e cosa filtra sui tempi di recupero; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre.

Inter, problemi per Mkhitaryan: servono gli esami. Le ultime sul rientro di CalhanogluBrutte notizie per Chivu dopo l'Atalanta. Il tecnico perde un giocatore a centrocampo: Mkhitaryan è uscito con un problema muscolare ... fcinter1908.it

FLASH | Inter, non c’è pace per Chivu: infortunio per Mkhitaryan!Infortunio Mkhitaryan - Nuove brutte notizie per il tecnico dell'Inter Chivu: si è infortunato anche Mkhitaryan, le sue condizioni ... fantamaster.it

Domanda secca: L’Inter merita di vincere questo scudetto - facebook.com facebook

Cesari su #Inter-Atalanta: "Gol di Krstovic irregolare, ecco perché. Rigore su Frattesi Quattro angolazioni dicono la stessa cosa" x.com