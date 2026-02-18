Infortunio Bremer | esami al J-Medical per il difensore dopo il problema accusato con il Galatasaray – VIDEO

Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray e ora si sottopone a controlli al J-Medical. Il difensore brasiliano ha accusato dolore durante il match, che si è concluso con una sconfitta per la Juventus a Istanbul. I medici stanno analizzando la sua condizione per capire l’entità dell’infortunio.