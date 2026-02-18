Infortunio Bremer | esami al J-Medical per il difensore dopo il problema accusato con il Galatasaray – VIDEO
Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray e ora si sottopone a controlli al J-Medical. Il difensore brasiliano ha accusato dolore durante il match, che si è concluso con una sconfitta per la Juventus a Istanbul. I medici stanno analizzando la sua condizione per capire l’entità dell’infortunio.
Infortunio Bremer: esami al J-Medical per il brasiliano dopo il problema fisico accusato nel match perso a Istanbul con il Galatasaray. La Juve deve fare i conti con le pesanti conseguenze della trasferta turca, non solo per il risultato di 5-2 maturato sul campo, ma anche per la situazione legata all’infermeria. L’attenzione di tutto l’ambiente bianconero è rivolta a Gleison Bremer, costretto ad alzare bandiera bianca durante il match. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Il centrale, uscito proprio sul finale del primo tempo nella sfortunata gara contro il Galatasaray, si è recato questa mattina presso il J-Medical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
