Infortunio Odgaard buone notizie dall’allenamento del Bologna | le ultimissime

Durante l’allenamento odierno, il giocatore coinvolto nell’incidente ha mostrato segnali positivi e ha partecipato alle esercitazioni con il resto della squadra. Non sono state riscontrate complicazioni evidenti e le sue condizioni sembrano stabile. La società non ha comunicato ancora una data precisa per il suo rientro in campo, ma il suo recupero prosegue senza problemi. Nessuna altra notizia ufficiale è stata diffusa sui tempi di recupero.

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