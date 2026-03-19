Infortunio Gabbia buone notizie da Milanello | le novità dall’allenamento del Milan

Durante l’allenamento del Milan, sono state diffuse novità positive riguardo alle condizioni di Gabbia, che si era infortunato in precedenza. Le ultime notizie indicano che il difensore sta lavorando con il gruppo e potrebbe essere disponibile per la partita contro il Napoli. Nessun dettaglio sui tempi esatti di recupero, ma l’attenzione rimane alta sulle sue prossime presenze in campo.

Bonny svela: «A 17 anni stavo per andare alla Juve, saltò tutto per una visita medica! L’Inter era nel mio destino» Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Cremonese, la conferenza di presentazione di Giampaolo: «Questo club sarà la mia rinascita, serve il coraggio di sbagliare». Poi ricorda Gigi Simoni Conferenza stampa Runjaic: «Il Genoa è in forma, ha fatto tanti punti in casa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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