Infortunio Dybala arrivano buone notizie per Gasperini? Ecco l’esito degli esami dell’argentino le ultimissime
La Roma può tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito degli esami di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che si era infortunato di recente, ha ricevuto buone notizie: i risultati degli esami sono incoraggianti e non ci sarebbero gravi complicazioni. Per il momento, il giocatore si mantiene sotto osservazione, ma sembra che possa tornare in campo senza lunghi stop. La squadra di Gasperini aspetta con fiducia, sperando che Dybala possa riprendere presto il suo ruolo.
Approfondimenti su Dybala Roma
Ultime notizie su Dybala Roma
