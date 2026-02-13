Raf fa tappa a capurso con il suo tour ' Infinito - estate 2026

Raf arriva a Capurso con il suo tour 'Infinito - estate 2026' perché vuole presentare dal vivo le canzoni del nuovo album. L'artista ha scelto questa tappa per incontrare i fan prima di partire per il Festival di Sanremo, dove parteciperà con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. La serata promette di essere ricca di musica e emozioni, con il pubblico pronto a cantare insieme.

Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. I biglietti saranno in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Intanto sono già aperte le prevendite del tour nei palazzetti. “INFINITO - Palasport 2026” arriva: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese - come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore - hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su raf tappa

Raf, 40 anni di carriera, annuncia il tour “Infinito - Estate 2026” che culminerà il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Cesenatico, in risposta alla sua lunga attività musicale e alle richieste dei fan.

Ultime notizie su raf tappa

Argomenti discussi: Scrittori in Circolo fa tappa a Civitella.

Marco e Raf hanno raccolto le Unpopular Opinion a Catania per la terza tappa di Viva El Tour, il tour nei teatri di Viva El Futbol, il podcast numero uno sul calcio di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Next Stop 02/02/2026 Teatro Team, - facebook.com facebook