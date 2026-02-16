Raf annuncia il via del suo tour “Infinito-estate 2026” dopo la partecipazione a Sanremo, dove ha presentato il brano “Ora e per sempre” scritto con suo figlio Samuele. La prima data si terrà il 16 luglio a Capurso, e i biglietti sono già disponibili in prevendita.

Di seguito il comunicato: Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli. Nel frattempo l’artista guarda alla prossima estate, con la voglia di riabbracciare il suo pubblico: Raf infatti tornerà dal vivo con il fitto calendario di date in tutta Italia di “ INFINITO – ESTATE 2026?, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS. I biglietti sono in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Raf: dopo Sanremo il tour “Infinito-estate 2026”, prima tappa il 16 luglio a Capurso Biglietti già in prevendita

Raf arriva a Capurso con il suo tour 'Infinito - estate 2026' perché vuole presentare dal vivo le canzoni del nuovo album.

Raf annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026, poche settimane prima di partire per Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.