Legalità e turismo Cisl e Fisascat aderiscono al protocollo contro le infiltrazioni mafiose

Cisl e Fisascat hanno aderito al protocollo contro le infiltrazioni mafiose nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione a Palermo. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di legalità e a tutelare un comparto strategico per l’economia locale, promuovendo la trasparenza e la lotta alle organizzazioni criminali. La collaborazione tra le parti è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e conforme alla legalità.

Si rafforza il contrasto alle infiltrazioni mafiose in settori che sono strategici per l’economia palermitana e sempre più oggetto di interesse della criminalità organizzata, turistico-alberghiero e della ristorazione. La Cisl Palermo Trapani e la Fisascat Cisl hanno aderito al protocollo siglato. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

