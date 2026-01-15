Legalità e turismo Cisl e Fisascat aderiscono al protocollo contro le infiltrazioni mafiose

Cisl e Fisascat hanno aderito al protocollo contro le infiltrazioni mafiose nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione a Palermo. Questa iniziativa mira a rafforzare le misure di legalità e a tutelare un comparto strategico per l’economia locale, promuovendo la trasparenza e la lotta alle organizzazioni criminali. La collaborazione tra le parti è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e conforme alla legalità.

